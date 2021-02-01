3 metreyi bulan karda zorlu yol açma çalışması

Kışın çetin geçtiği Başkale'de etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye-İran sınır hattında bulunan 40'a yakın mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ve tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, zorlu çalışmalarının ardından 37 yerleşim yerinin yolunu tekrar açtı.

Tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı ilerlemekte güçlük çektiklerini belirten Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Kar yağışından dolayı yüksek kesimlerdeki yollarımız ulaşıma kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyemizle birlikte 7/24 saat esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu ve tipi ile fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmakta zorlanıyoruz. Ulaşıma kapalı olan 37 mahallemizin yolunu açtık. 3 mahallemizin yolunun da ulaşıma tekrar açılması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.