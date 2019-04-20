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3 rakımlı Karapet Geçidi'nde karla mücadele

Yurdun birçok bölgesinde hava mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karapet Geçidi’nde kar ve tipi yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yurdun birçok bölgesinde hava mevsim normalleri üzerinde seyrederken, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karapet Geçidi'nde kar ve tipi yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Yurt genelinde havalar ısınırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerlerinde kar ve sisi etkisini zaman zaman gösteriyor. Yılın 10 ayı zirvesinden kar eksik olmayan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağı ve sisle birlikte yolun karla kapanmasından dolayı zincirsiz yola çıkan sürücüler zirveyi güçlükle geçiyor. Yolun kapanmaması için bölge hazır bekletilen iş makineleri, bir taraftan yol genişletme çalışması yaparken, bir taraftan da yolun açık kalmasını sağlıyor.


Batı illerinde vatandaşların denize girdiğini ifade eden sürücüler, Karapet Geçidi'nde yaz mevsiminde de kar yağdığını söylediler. Sürücüler, yazın burada kar yağdığından dolayı Nisan ayında yağması kendileri için normal olduğunu söylediler.

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