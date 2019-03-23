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30 derecede seçim çalışması

AK Parti Çaldıran İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Çınarbay ve beraberindekiler, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında-30 derecede seçim çalışması yaptı.


Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Çaldıran İlçe Kadın Kolları Başkanı Çınarbay ve parti üyeleri, toplam 30 bin seçmene ulaştı. Yaptıkları seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran İlçe Kadın Kolları Başkanı Çınarbay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'nin en soğuk ilçesinde olmamıza rağmen gece gündüz demeden sıfırın altında eksi 30 dereceye rağmen yılmadan kapı kapı dolaşarak ilçe seçmenine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Gerek ilçe belediye adayımızı ve gerekse de büyükşehir adayımızı halkımıza tanıtmak noktasında bilgilendirme yaparak hükümetlerimizin 17 yıllık yatırımlarını anlattık” dedi.


Çaldıran Kadın Kolları İlçe Başkanlığı olarak 4 Şubat 2019, 20 Mart 2019 tarihleri arasında 30 bin seçmene ulaştıklarını açıklayan Çınarbay, “9 bin 868 eve çatkapı, 259 ev toplantısı, 176 hasta ve engelli ziyareti, 350 yardıma muhtaç ve mağdur aileye, 50 taziye olmak üzere toplam 30 bin seçmenimize ulaşmayı başardık. Bugünden seçim gününe kadar kalan 3 bin 864 seçmenimize ulaşarak hem Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek hem de ilçe belediye başkan adayımız ile büyükşehir belediye başkan adayımız tanıtımlarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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