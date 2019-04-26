32 yıllık ilçeye ikinci banka şubesi açılıyor

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı iken 7 Haziran 1987 tarihinde belde belediyesi statüsüne ve 4 Temmuz 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşan Çaldıran ilçesinde 32 yıl aradan sonra ikinci banka şubesi açılıyor.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar'ın girişimleri sonucu ilçede tek banka olan Ziraat Bakası Şubesi'nin hizmet vermesi ile başlayan ve başka banka şubelerinin kurulması çalışmaları neticelendi. İlçede ekonomisinin canlanması, hizmet ve rekabet ortamının sağlanması için iki yıl önce başka banka şubelerinin de Çaldıran'da hizmet verebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda birçok özel bankaya ait ATM'lerin kurulmasına neden olmuştu. Yapılan bu çalışmaların ardından Deniz Bank, ilçeye şube açma kararını verdi. Deniz Bank Genel Müdürlüğü'nce imzalanan sözleşme Çaldıran Kaymakamlığı makamında düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Deniz Bank Erciş Şube Müdürü Çağlar Karaman Neznin, banka olarak kiralanan mülk sahibine teslim edildi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, ”Çaldıran Muradiye ilçesine bağlı nahiye iken 7 Haziran 1987 tarihinde belde belediyesi statüsüne ve 4 Temmuz 1987 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 3392 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşarak 32 yıl aradan sonra ikinci banka şubesi açılıyor. İlçemizde tek bankanın hizmet vermesi yetersiz kalmaktaydı. İlçemiz Van'ın en yoğun ilçelerinden biridir. İki yıl önce başka banka şubelerinin de kurulması için bir takım çalışmalarımız sonucunda Deniz Bank ilçemizde şube açma karını onaylamıştır. Deniz Bank Genel Müdürlüğünce imzalanan sözleşmeyi Ercis Deniz Bank Şube Müdürü Çağlar Karaman, Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin de atıldığı törenle bankanın kurulacağı mülk sahibine teslim edildi” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, “İlçemiz belediyesine iki yıl önce belediye ye kayyum olarak atanan Kaymakamımız Tekin Dunar'ın çalışmaları sonucu birçok özel banka ATM'leri kuruldu. Bu gün de Çaldıran'a ikinci bir banka şubesi kurularak halkımıza hizmet verecektir. İlçemiz de daha çok hizmet ve rekabet ortamının oluşmasını sağlamak amaçlı diğer banka şubelerinin kurulması için de gerekli makamlara müracaatlarımız olacaktır. İlçemiz 32 yıl aradan sonra ilçemizin ikinci bankası olarak kurulacak olan deniz bank şubesinin kiralanan yerin tamamlanması ile birlikte halkımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.