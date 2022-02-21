36 gündür kapalı olan Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van'da 2020 yılında düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu, 36 günün ardından kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Van'da 2020 yılının 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolunda ekiplerin yol açma ve genişletme çalışması son buldu. Van-Bahçesaray karayolu, benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla 36 günlük süredir tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyordu.

Onlarca çığ riski olan karayolu, güzergahı kullananların korkulu rüyası olurken, bir daha aynı faciaların yaşanmaması adına da yeni önlemler alınıyor. Bölgede AFAD İl Müdürlüğünce yapılan incelenmenin ardından, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları, saat 07.00 ile 14.00 arasında geçişlere izin vermeye başladı.

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ise ekiplerin yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

“Yine çığ tehlikeleri var”

İHA muhabirine konuşan Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, bölgede çığ riskinin devam ettiğini belirtti. Vatandaşın mağdur olmaması için yolu belirli saatlerde trafiğe açacaklarını ifade eden Bölge Müdürü Arslan, “Vatandaşa hizmet olması adına sabah 07.00 - 14.00 saatleri arasında yolu trafiğe açacağız. Görüldüğü gibi yine çığ tehlikeleri var. Bu yüzden yaklaşık 36 gündür kapalı olan yolumuzu bugün trafiğe açtık. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bugün açılan karayolunu kullanan sürücüler ise 36 günün ardından daha yakın güzergahta Van'a ulaşım sağladıklarını söyledi. Bu süre boyunca çığ tehlikesinden dolayı alternatif olarak Bitlis-Hizan güzergahını kullandıklarını ifade eden sürücüler, yolu tekrar ulaşıma açan yetkililere teşekkür etti.