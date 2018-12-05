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41 yıl hapis cezası bulunan şahıs havalimanında yakalandı

Van’da değişik suçlardan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul’a gitmek üzere geldiği havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Van'da değişik suçlardan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul'a gitmek üzere geldiği havalimanında sahte kimlikle yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen A.K. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldı. İbraz edilen sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı ve yapılan kimlik tespitinde şahsın F.K. olduğu tespit edildi. Hakkında “Adam Öldürme Cürümleri”, “Kasten Öldürme” ve “6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçlarından 41 yıl 8 ay cezası bulunduğu tespit edilen F.K., gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi.

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