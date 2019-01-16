İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

47 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Van’ın Özalp ilçesinde eğitimini tamamlan 47 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Van'ın Özalp ilçesinde eğitimini tamamlan 47 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.


Özalp ilçesinde eğitimleri tamamlanan 47 güvenlik korucusu için Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinin kapalı spor salonunda yemin töreni düzenlendi. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı yemin töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Burada konuşan Kaymakam Ferhat Vardar, “Yeni göreve başlayacak olan 47 güvenlik korucumuz, diğer güvenlik korucularımızla birlikte ilçemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini yerine getirip, terör konusunda gücümüze güç katacaklardır. Sizler ailenizle ve çocuklarınızla ülkemiz için çok değerlisiniz. Sizleri yürekten kutluyorum. İnşallah ülkemizin geleceği, ortak çabalarımızla daha güzel olacaktır. Buna canı gönülden inanıyoruz. Ülkemizin birliği ve güvenliği için fedakarlıkla mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum'' dedi.


Program, güvenlik korucularının yemin etmesinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.