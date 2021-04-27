4B Yazılım'dan Vali Bilmez'e ziyaret

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge ve Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge ve Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, pandemi sürecinde esnafın durumuna değindiler. Pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Berge, “Bu zorlu süreçte esnafımızı kalkındırmak için yeni projeler geliştirdik. Bunun yanında esnafımızın hem dijital dönüşümle teknoloji çağına ayak uydurmalarını sağlamak hem de online satış platformlarında daha aktif hale getirerek, çoğu esnafın evlere ve iş yerlerine daha rahat hizmet verebilecekleri projeler üzerinde çalıştık” dedi.

Vali Bilmez'den değerli fikir ve bilgiler aldıklarını da aktaran Berge, “Şehrimizin amirinin fikirleri bizler için değerlidir. Bu sayede projelerimize daha iyi yön verebileceğimiz gibi daha doğru sonuçlar elde edebileceğiz” ifadelerini kullandılar.