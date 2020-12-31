4B Yazılım'dan yeni yıl mesajı

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi Bilgin Berge, yeni yılın tüm insanlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerinde bulundu.

Yeni yıl ile ilgili bir mesaj yayımlayan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi Bilgin Berge, "Yeni yıl sadece takvim yapraklarında sayıların değişmesidir. Yaklaşık 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden dolayı zor günler yaşıyoruz. Malum virüs başta olmak üzere doğal afet gibi durumlar yüzünden 2020 yılından pek fazla haz alamadık. Dünya zor günler geçiriyor. Esnafımız zor durumda. Yeni takvim yılında her şeyden önce cümlemize sağlık ve huzur getirmesini temenni eder, esnafımıza Allah'tan kolaylıklar dilerim" dedi.