Van İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ‘5-12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Haftası' dolayısıyla bir program düzenlendi.

Hastanede düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, ebe ve hemşire ile hastane çalışanları katıldı. Kahvaltı sonrası günün anlam ve önemini belirten bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ebe ve hemşirelerin gününü kutladı. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Bildiğiniz gibi dünyanın en eski mesleklerinden biri olan ebelik ve hemşirelik vazifesi, fedakarlığın tam karşılığıdır. Vatanın her köşesinde sağlık hizmetini gayret ve özveriyle icra ettiğinizi de biliyoruz. Yeri geldiğinde bir köyün en ücra yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermektesiniz. İl ve ilçelerimizde, gerek hastanelerimizin acil servislerinde, doğumhanesinde, birçok alanda özveriyle hizmetlerinizi görmekteyiz. Biliyoruz ki sağlık sistemimizin en önemli unsurlarındansınız. Yeri geldiğinde bir afette, bir depremde veya bir salgın hastalığında 7/24 hizmet vermektesiniz. Bu nedenle vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, haftanızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Program, İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Hastane Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Nejla Yeşilova tarafından hastanenin emektar hemşiresi Nurten Filiz ve ebesi Fadime Çelebi'ye plaket takdim edilerek pasta kesimiyle son buldu.