5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında Van başarısı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Van ili 254 projeyle Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim yılında beşincisi yapılacak olan 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru sonuçları açıklandı. Van ili, bu yıl TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına 436 proje başvurusu yaptı. 254 projesi onaylanan Van ili, 81 il arasında Türkiye'de ikinci oldu. 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarına bu yıl yine Van ili damga vurdu.

“Kaliteli projeler üretiyoruz”

Van'ın bu yıl düzenlenecek olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları çerçevesinde proje kabul sayısı ile Türkiye ikincisi olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'ın bu yıl yine proje başvuru ve kabul sayısında ipi göğüslediğini söyledi. Van'ın kaliteli projelerle Türkiye dereceleri aldığını belirten Tevke, "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Nitekim Van ili son yıllarda bu anlamda büyük mesafe aldı. Gerek proje başvuru sayısında gerekse proje kabul aşamasında Türkiye ikincisi oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi Şube Müdürü ve çalışanlarına, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara katkı sunan öğretmenlerini kutluyorum. Bu başarı hepimizindir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye birincisi olmayı başarırız. Bu Van'ın eğitim anlamında vardığı başarı noktasını gösterir" dedi.

Söz konusu 4006 Bilim Fuarında sergilenecek proje alanları ise şöyle: “Tasarım, tanıtım ve robot/yazılım alanlarında sergilenmektedir. Sergilenen projeler matematik, dil ve edebiyat, fizik, diğer mühendislik bilimleri, kimya, teknoloji ve tasarım, biyoloji, tarih, uzay/havacılık bilimler, coğrafya, bilgisayar/yazılım, felsefe, değerler eğitimi, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, tarımsal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimler ve elektrik/elektronik alanlarında sergilenecektir.”