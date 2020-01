50 yaşında öğretmen oldu, öğrencileri için kredi çekti

VAN (İHA) – İzmir'de 30 yaşında ortaokul eğitimine başlayan ve 50'sinde sözleşmeli öğretmen olarak Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Osmanlı İlkokuluna atanan Refiye Ceyhan, çektiği krediyle 2 ana sınıfını donattı.

Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Osmanlı İlkokulunda görev yapan sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Refiye Ceyhan'ın (52) başarısı ve fedakarlık hikayesi, herkesten takdir topluyor. 50 yaşında ataması yapılan sayılı öğretmenlerden biri olan ve geçen yıl Osmanlı İlkokuluna okul öncesi öğretmeni olarak görevlendirilen Ceyhan, çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için 24 bin lira kredi çekti. Çektiği krediyle görev yaptığı ana sınıfıyla birlikte Sarıçimen İlkokulundaki ana sınıfına da mobilya ve eğitim materyalleri alan Ceyhan, bu hareketiyle öğrenci ve velilerin gönlünde taht kurdu.

“İmkanlarıyla bu ana sınıfını dizayn etmesi takdire şayandır”

Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, sözleşmeli öğretmen Ceyhan'ın fedakarlığı karşısında kayıtsız kalmayarak okulu ziyaret etti. Başarılı öğretmene onur belgesi takdim eden Kaymakam Can ve Başkan Ensari, önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu söyledi. Kaymakam Can, Ceyhan'ı tebrik ederek, “Osmanlı İlkokulu ana sınıfındayız. Okulumuzu hem ziyaret edip hem de öğretmenimizin yaptığı hizmeti görmeye geldik. Burada çalışan arkadaşları tebrik ediyorum. Burada eğitim veren hocamız 30 yaşında ortaokula başlayıp eğitim hayatını tamamladıktan sonra ülkemizde kendisini eğitime adamış olması ve maddi imkanlarıyla bu ana sınıfını dizayn etmesi takdire şayandır. Türkiye'nin en uç noktasında yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı kendisini tebrik ediyorum” dedi.

“Her zaman eğitimcilerimizin yanındayız”

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise fedakar öğretmeni yürekten kutladığını söyleyerek, “Ceyhan öğretmenimiz, 30'unda eğitim hayatına dışarıdan okuyarak başlayıp 50'sinde ise eğitimci olarak atanmış. İlçemizde göreve başladıktan sonra kendi emeğiyle çalışıp aldığı krediyle ana sınıfımızı donatarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı sunması bizleri duygulandırdı. Ülkemizin bir uç noktası olan İzmir'den gelip İran sınırındaki Osmanlı Mahallemizin okulunda bu özveride bulunarak yaptığı davranış takdire şayandır. Ülke insanlarımızın vatanın her yerinde aynı özveri ile hizmet yaptığının güzel bir örneğidir. Çaldıran Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz desteklerimiz devam ederken, bu tür güzel çalışmalarda da belediyemiz her zaman eğitimcilerimizin yanında oldu, olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

Krediyle iki ana sınıfını donattı

50 yaşında ilk ataması yapılan sayılı öğretmenlerden biri olduğunu ifade eden Refiye Ceyhan ise "Eğitimlere başladığım dönemlerdeki hayalim, böylesine bir sınıf hazırlamak vardı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. İstanbul'da bulunan büyük kolejlerdeki en iyi sınıflarda bulunan mobilyaları alarak İran sınırındaki Osmanlı Mahallesi'ndeki ana sınıfına yerleştirmek nasip oldu. Ben çok mutluyum, daha iyisini ve güzelini yapma düşüncelerim var. Çocuklarla beraber daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Aldığım krediyle hem kendi okulumun hem de komşu mahalledeki okulun ana sınıfını donattım” şeklinde konuştu