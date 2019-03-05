67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit edildi

Van Sağlık Müdürlüğünde çalışan Nurgül Bakan, Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu dedesi Kemal Demir'in de Kore Savaşı'na katılarak gazi olduğunu tespit etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Şevket Sontürk, beraberindeki gazilerle Nurgül Bakan'ı dernek binasında ağırlayarak madalya ve plaket takdim etti. Burada konuşan Şevket Sontürk, Kore halkının varoluş mücadelesinde onlar için savaşan, cephede kumanyalarını Kore'nin yetim çocuklarıyla paylaşan, Türk milletinin bağrından çıkmış ve uzak diyarlarda Kore topraklarını kendi vatanı gibi savunan kahraman gazilere her zaman minnettar olduklarını söyledi. Sontürk, “Nurgül Bakan'ın araştırmaları sonucu, 67 yıl önce dedesi Kemal Demir'in Kore Savaşı'na katılarak gazi olduğu, Milli Savunma Bakanlığının araştırmaları üzerine gerekli evraklara ulaştık. Kendisininde bir gazi torunu olması münasebetiyle hanımefendiye madalya ve plaket takdim ettik” dedi.

Kore gazisi torunu Nurgül Bakan, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dört yıl boyunca dedem Kemal Demir'in, Kore'de gazi olduğuna dair çalışmalar yürüttüm. Milli Savunma Bakanlığınca 1952 yıllarında kendisinin Kore'ye gönderildiğini ve burada gazi olarak 1953'te tekrar Türkiye'ye geri geldiğini öğrendik. Bu konuda araştırmalarımda bana destek sağlayan Milli Savunma Bakanlığına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.