Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 7 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında ‘karbonmonoksit ölçüm ile solunum fonksiyon testi' etkinliği gerçekleştirdi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene olmak için gelen vatandaşlar, hastane girişinde ve lobisinde bulunan standa uğrayarak 20 saniyelik bir testle vücutlarındaki karbonmonoksit miktarını öğrendi. Karbonmonoksit miktarı az çıkanlar, gönül rahatlığı ile hastaneden ayrılırken, miktarı fazla olanlar ise yetkililer tarafından sigara içmemeleri konusunda uyarılarak gerekli birimlere yönlendirildi. Astım hastalığı hakkında bilgi veren Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; “Solunum yollarında gerçekleşen iltihaplanmalar ve daralmalar nedeniyle ortaya çıkan hastalığa astım adı verilir. Bu daralmalar ve olumsuz gelişmeler mukozanın şişmesine ve burada bulunan sıvının düzenli şekilde artmasına neden olur. Hırıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, astımın en büyük belirtilerinden birkaçıdır. Bu belirtiler genellikle nöbetler halinde gerçekleşir ve belirli bir zamanı yoktur. Soğuk algınlığının ilerlemesi ve belli başlı alerjik rahatsızlıklar, astım hastalığını tetikleyebilir. Teşhis ve tedavide geç kalındığı takdirde belirtiler daha sıklaşır ve rahatsız edici bir hal almaya başlar” dedi.

Etkinliğe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal ile Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ile müdürlük ve hastane personelleri katıldı.