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7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu

Van’ın Gevaş ilçesinde kırıma uğrayan ve 7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu.

Van'ın Gevaş ilçesinde kırıma uğrayan ve 7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu.


Uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yeri çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda uçağın kara kutusu bulunurken, uçağın neden düştüğü ile ilgili açıklamanın kara kutunun incelenmesinin ardından yapılması bekleniyor.


Dün gece saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olurken, şehitler için bugün saat 20.30'da Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

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