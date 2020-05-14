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7 yıl önce okula molotoflu saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 2013 yılında okula mototoflu saldırıda bulunan bir şahıs inşaatta çalışırken yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2013 yılında okula mototoflu saldırıda bulunan bir şahıs inşaatta çalışırken yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Gölü İlköğretim Okuluna düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili A.T. isimli şüpheli hakkında çalışma yapıldığı belirtildi. Şüphelinin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranma kaydı bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce alınan bilgiler çerçevesinde şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan; kamera, sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda ilimiz İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi'nde bir inşaatta çalıştığı tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli A.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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