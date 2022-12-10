700 yıllık tarihi yapının siluetini bozan yurt yıktırıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve Selçuklular tarafından 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin arkasına 2007 yılında yaptırılan ve yapının siluetini bozan yurt binası yıktırıldı.

Bölgenin önemli tarihi yerlerinden olan Anadolu'nun en büyük ikinci Türk İslam mezarlığı olan Gevaş Selçuklu Mezarlığı'nda yer alan Melik İzeddin tarafından 700 yıl önce kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbet, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Fakat Halime Hatun Kümbeti'nin hemen arkasına 2007 yılında yaptırılan yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdiği için tepkiye neden olmuştu. Kümbetin siluetini bozan ve depremde hasar gören 4 katlı yurt binası için ağustos ayında yıkım karar çıktı. Yıkım kararı alınan yurt binası iş makineleriyle tamamen yıktırılarak ortadan kaldırıldı.

“7'den 70'e herkesi memnun etti”

İHA muhabirine konuşan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, kadim medeniyet dünyamızın en önemli eserlerinden biri olan Halime Hatun Kümbeti'nin arkasında yapılan yurdun yıktırıldığını belirtti. Kümbetin siluetini bozan yurt binasının yıktırılması 7'den 70'e ciddi bir memnuniyet uyandırdığını ifade eden Başkan Sezer, “Yurdun yapımına tepkilerin olmasına rağmen gelen tepkiler dikkate alınmadı. Devlet büyüklerimizin bu çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasına yönelik ortaya koydukları irade neticesinde tarihimizin ender olan eserlerinden birisi olan Halime Hatun Kümbeti'nin arkasında bulunan yurdun yıktırılmasına başlandı” dedi.

“Her yıl 700 bin civarında insan ilçemizi ziyaret etmektedir”

Gevaş ilçesinin turizm lokasyonu açısından etkili bir noktada olduğunu dile getiren Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan Halime Hatun Kümbeti, bir yandan Akdamar Adası ve bir yandan da ilçenin değişik notlarında bulunan tarihi eserler, ilçemizi turistlerin uğrak mekanı haline dönüştürmüştür. Her yıl 700 bin civarında insan ilçemizi ziyaret etmektedir. Kümbetin etrafındaki kirli görüntüler, geçmişten bugüne restorasyon çalışmalarının yapılmaması ciddi anlamda tepkilere neden oluyordu. Hem mezarlıktaki restorasyon çalışmaları hem de ve yurt binasının yıktırılması ziyaretçilerin olumlu tepkilerini almaktadır.”