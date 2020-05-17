75 yaşındaki dede hamal arabasıyla sokağa çıktı

Van'da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkarak park ve caddelere akın ederken, 75 yaşındaki Muhyettin Duman isimli vatandaş ise sokağa çok özlediği hamal arabasıyla çıktı.

Korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 12.00- 18.00 saatleri arasında ikinci kez sokağa çıktı. Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan vatandaşlar, adeta bayram yaşadıklarını ifade ettiler. İkinci kez dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, “Bizim için bugün bayramdır. Bugün çok neşeliyiz. Evde zaman geçmiyordu. Gezeceğiz, hava alacağız. Dileğimiz bu durumun bir an evvel kalkmasıdır” dediler.

23 yıldır çalıştırdığı üç tekerlekli arabasıyla sokağa çıkan 75 yaşındaki Muhyettin Duman ise “İki aydır biz evdeydik. Bugün ikinci kez dışarı çıkıyoruz. Evime üç-beş kuruş götürebilmek için 23 yıldır bu işi yapıyorum. Günlerdir evdeydim. Bugün izin günü olduğu için ben de üç tekerlekli arabamla bunun keyfini çıkaracağım. Onu çok özlemiştim” ifadelerine yer verdi.