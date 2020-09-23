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8 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde ateşli silahla yaralanma olayının firarisi olan ve değişik suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ateşli silahla yaralanma olayının firarisi olan ve değişik suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2020 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana gelen “ateşli silahla yaralama” olayının firari şüphelisi olan N.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce; firari şüpheli olan N.T.'nin yakalamasına yönelik olarak yapılan sokak ve mahalle çalışmalar sonucunda, şüpheli İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi üzerinde yaya iken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin ‘2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama/konutta geceleyin silahla yağma/cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma/bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma/ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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