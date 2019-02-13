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8 yıl sonra tüp bebekle gelen mutluluk

Başkale Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Bebek Özlemim Sona Eriyor” projesi kapsamında, Vurgun çifti 8 yıl sonra çocuk sahibi oldu.


Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen “Bebek Özlemim Sona Eriyor” projesi umut olmaya devam ediyor. Projeden yararlanan 5 aileden biri olan Recep ve Feyruze Vurgun çifti, tüp bebek yöntemiyle 8 yıl sonra çocuk sahibi oldu. Hafiziye Mahallesi'nde ikamet eden Vurgun çifti, dünyaya gelen bebeklerine Hiranur ismini verdi.


Başkale Kaymakamı Asım Solak, projeden yararlanarak çocuk sahibi olan Vurgun çiftini, evlerinde ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Kaymakam Solak, bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.


Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Recep ve Feyruze Vurgun çiftinin mutlulukları gözlerinden okunurken, Kaymakam Solak tarafından da bebeğin ihtiyaç duyacağı tüm malzemeler hediye edildi.


Kaymakam Solak'a ziyaretinde eşi Esra Solak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Gökhan Karaman da eşlik etti.

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