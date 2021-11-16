81 ilin yöresel ürünleri Erciş'te sergilendi

Van'ın Erciş ilçesinde 81 ilden getirilen yöresel ürünler sergilendi.

Her yıl gerçekleşen yöresel ürünler organizasyonunda, bu yıl yine birçok ilden getirilen yöresel gıda ve hediyelik eşya ürünleri sergilendi.

21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan organizasyona Erciş halkı yoğun ilgi gösterdi. Yöresel ürünler standında gıda, kuruyemiş, zücaciye, kozmetik, hediyelik eşya, bıçak çeşitleri ve birçok ürün sergileniyor.

Yöresel ürün alan İhsan Nuri Çifci, bu tür organizasyonların önemine değinerek, “Böyle yöresel ürünlerin memleketimizde sergilenmesi güzel. Bu tür organizasyonlar sayesinde değişik yörelerin ürünlerini tatmış oluyoruz. Her zaman böyle etkinliklerin yapılmasını isteriz” dedi.

Organizasyonu yapan Akın Göral ise yöresel gıda organizasyonuyla ilgilendiğini belirterek, “Yılda bir iki kez Erciş ve civarlarında yöresel gıda etkinliği düzenliyoruz. İlçemiz çok güzel. Bu kültürü bu dayanışmayı pekiştirmek açısından 81 ilden yöresel ürünlerin tanıtılıp satımının yapılması açısından Erciş Kaymakamlığından gerekli izinleri alarak bu organizasyonu düzenledik. Erciş halkının sıcak sevgisi ve ilgisinden dolayı ben çok teşekkür ederim” diye konuştu.