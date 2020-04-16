İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

81 yaşındaki Musa dededen ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Musa Özkan, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına 200 TL destek verdi.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Musa Özkan, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 200 TL destek verdi.



Erciş ilçesi Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 81 yaşındaki Musa Özkan, korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca polisi arayarak ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destekte bulunmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Musa Özkan'ı ziyaret ederek aldıkları 200 TL'yi bankaya götürerek açılan hesaba yatırdı. Daha sonra polis memurları Musa Özkan'a 200 liralık yaptığı bağışın dekontunu teslim etti.



81 yaşındaki Musa Özkan, bu tür günlerde devletin yanında olunması gerektiğini belirterek, “Bağış kampanyasına katılmamda bana yardımcı olan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz olduğunda da her zaman yanımızdalar. Allah devletimizi ve polislerimizi korusun" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.