9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Bölge Müdürlüğü, bu yıl 9.'su açılan Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarında stant açarak bilgilendirme yaptı.

Bölge Müdürlüğü standını ziyaret eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e ve Van Milletvekili Abdulahat Arvas'a Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış ve personeli tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve müdürlüğün yerli ve milli olan akıllı telefon uygulaması hakkında bilgi verildi. Aynı zamanda standı ziyaret eden vatandaşlara da “Haberdar olun hazırlıksız yakalanmayın” sloganı altında meteorolojinin önemi hatırlatılarak, android ve ıos cihazları için geliştirilmiş olan ve vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulan Meteoroloji Genel Müdürlüğü akıllı telefon uygulamasının tanıtımı da yapıldı.