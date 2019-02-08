Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yeterli önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında 8 milyon insanın tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybedeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir açıklama yayınlayan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak öldüğünü ve bu ölümlerin 600 bininin sigara dumanından pasif etkilenmeye bağlı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Bu konuda yeterli önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında 8 milyon insanın tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Bu hastalığı bertaraf etmek için öncelikle kararlı bir duruş sergileyerek tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. Sigarayı bırakmaya karar vermek tedavinin ilk adımıdır. Sevdiklerimiz için, sevenlerimiz için, bugün ve yarınlarımız için, bu adımı atmanın bugün tam zamanı. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12. saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta ile 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasında ise öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10. yılın sonunda akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu bilinmektedir. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iner” diye konuştu.