9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla seminer düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen “Umutlu Eller Projesi” ile ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla seminer gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Merkezinde Sosyolog Osman Turğut ve Psikiyatri Doktoru Özgür Deniz Değer tarafından verilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Turgut ve Değer tarafından katılımcılara tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlar anlatıldı.

Her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın sigara nedeniyle beklenenden önce hayatını kaybettiğini belirten Psikiyatri Doktoru Değer, “Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenmeye bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı başta olmak üzere çok birçok solunum yolu hastalığına da temel etkendir” dedi.

“Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir”

Sigarayı bırakanların ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başladığını söyleyen Sosyolog Turğut ise, “Sigarayı bırakmamızla birlikte ilk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12'inci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta ile 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir hastalık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir ‘Sigara Bırakma Polikliniğine' başvurmalısınız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seminer soru ve cevap bölümüyle sona erdi.