9. Uluslararası İnci Kefal Göçü Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Van'ın Erciş ilçesinde 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali son gün yapılan etkinliklerle sona erdi.

Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen inci kefali göçü ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Bendi mevkisinde yapılan etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalin üçüncü ve son gününde okullar arası ses yarışması finali, çocuk animasyon ve çocuk korusu konseri gerçekleştirildi. Toplu iftar yemeğinin ardından Kırgızlı sanatçı Gulzada Ryskulova sahne alarak seslendirdiği şarkılarla alandaki vatandaşlara hoşça vakit geçirdi.

Ardından, ERYAŞAD organizasyonunda yerel sanatçılar seslendirdikleri türkü ve şarkılarla festivale damga vurdular. Final bölümünde ise alanda bulunan yaklaşık 5 bin kişi toplu şekilde yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekerek Guinness Rekorlar Kitabına girmek için prova yaptılar.