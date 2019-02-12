ABD Adana Konsolosu Baez'den Van TSO'ya ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ve yönetim kurulu üyeleri Metin Abi, Şefik Eren, Diyaeddin Altındal ve Eren Görsel Görmen tarafından karşılanan ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ve beraberindekiler, Van ekonomisi üzerine görüş alışverişinde bulundu. ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, 5 ay önce Türkiye'ye geldiğini belirterek “Görev alanımda 22 il bulunmaktadır. Van da bu illerden biridir. Buradaki meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kamu idaresi ile görüşmeler yapmak üzere geldim. Van, Türkiye'nin en doğusunda ve İran ile sınırı olan bir kent. Bu neden çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bu kent ile ilgili daha geniş bilgi edinmek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştiriyorum” ifadesini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner ise, Van'ın kadim bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Bölgesinde lider ve çekim merkezi olan bir ildir. Ancak sahip olduğu bu potansiyelleri maalesef ekonomik performansına yansımış değil. Van ekonomisi son yıllarda İranlı turistlerin ticaretine odaklanmıştır. Ancak alınan ambargo kararları en çok Van ekonomisine zarar veriyor. Dolayısı ile ambargo kararı alanların bu duruma göz ardı etmemesini istiyoruz. Nihayetinde komşumuz bir ülkeden bahsediyoruz. İran bizim için önemli bir ticari partnerdir” şeklinde konuştu.

Van'ın, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirten Faruk Biner, “Özellikle istihdam oluşturacak yatırımcıları ilimize bekliyoruz. Amerikalı iş adamları için bölgemiz çok cazip imkanlar sunuyor. İş gücü, pazar sorunu ve devletimizin sağladığı imkanlar, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu, ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ve beraberinde gelenlere Van ziyareti anısına Van Güzel Kitabı'nın yanı sıra plaket takdim etti.