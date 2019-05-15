Abdalağa Göleti için etüt çalışması

Van'ın Çaldıran ilçesinde yapılması planlanan Abdalağa Göleti için etüt çalışmaları başlatıldı.

Geçen haftalarda Ankara'da yetkililerle bir araya gelen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kuskunkıran Mahallesi mevkiindeki vadide yapılması planlanan sulama amaçlı göletin alt yapı, jeolojik ve zemin araştırılmasının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Abdalağa Göleti'nin yapılması için büyük çabalarının olduğunu belirten Belediye Başkan Ensari, “İlçemizin temel ihtiyacı olan Abdalağa Göletimizin yapımı için Ankara'da bulunan yetkililerle bir araya geldik. Kuskunkıran bölgesinde bulunan vadide yapılmasını planladığımız sulama amaçlı göletimizin hayata geçirilmesi, birlikte çiftçilerimizin işletmiş oldukları topraklara bereketin geleceği demektir. Yıllardır insanların siyasi amaçlı olarak kullandıkları Abdalağa Göletimizin yapılması için Ankara'da yetkililerle yaptığımız çalışmalar sonucunda zemin ve jeolojik araştırmaların yapılmasına başlandı. Bir ya da iki ay gibi bir zaman diliminde yapılacak olan zemin ve jeolojik çalışmaların ardından projelendirilerek ihale aşamasına gelecektir. Burada yapılan çalışmaları yerinde inceledik, yetkililerden gerekli bilgileri aldık. Göletimizin yapılması ile birlikte binlerce hektarlık tarım arazisi hayat bularak hem çiftçilerimize hem de ilçe ekonomisine büyük katma değer sağlayarak tarımda verimliliği arttırmaya yönelik projelerimiz de başlamış olacaktır” dedi.