Abdulahat Arvas, TBMM Genel Kurulunda konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi lehine AK Parti Grubu adına konuşan Abdulahat Arvas, insan yaşamında enerjinin önemine ve önceliğine değindi. Günümüz koşullarında enerjisiz bir hayatın mümkün olmadığını ifade eden Arvas, Türkiye'nin yüzölçümü ve nüfusu itibariyle dünya üzerinde kayda değer bir potansiyele sahip olduğunu, bu nedenle enerji açığı için enerji üretiminde ağırlıklı olarak yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini kaydetti. Uzun yıllar boyunca kamu tekelinde yönetilen, elektrik ve doğalgaz piyasasının rekabete açılması ve yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak 2001 yılında kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Arvas, EPDK'nın kurulduğu günden bugüne, enerji piyasalarının serbestleştirilmesi, rekabete açılması ve rekabetten sağlanan faydaların tüm kesimlere hakkaniyetle bölüştürülmesi için çalıştığını anlattı. Arvas, “Türkiye'de enerji piyasalarının işleyişini sağlayan ve düzenleyen temel kamu organı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bağımsızlığı, enerji piyasalarının tarafsızca yönetilmesi adına çok kıymetlidir. Kurumun enerji sektöründe, özel şirketlere ve kamuya ait işletmelere aynı mesafede olması, şeffaf bir enerji piyasası oluşturmaktadır. EPDK genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarındaki tüm faaliyetlerin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. Sorumluluğu gereği enerji kaynaklarını, kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli, sürekli ve çevreye saygılı bir şekilde tüketicilere arzı amaçlamaktadır. EPDK'nın elektrik piyasasına yönelik faaliyetleri neticesinde 2001 yılı sonunda 28 bin MW düzeyinde olan kurulu gücümüz, 2018 Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 88 bin MW olmuştur. 2002 yılında sadece 6 ilin kullanabildiği doğalgaz, bugün 78 il ve 430 ilçede kullanmaktadır. Yapılan gayretli çalışmalarla inşallah bu yılsonuna kadar 81 il merkezinin tamamı ve 500 ilçede doğalgaz kullanılmaya başlanacaktır. Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı ülkemizde tüketilmektedir. Bu kapsamda Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi (AKİS) oluşturulmuştur. Çevre dostu kabul edilen LPG'nin ülkemizde hızla yaygınlaşması için EPDK çeşitli adımlar atmıştır. Bunların neticesinde bugün Türkiye; dünyanın en büyük 16. LPG pazarı konumundadır. Otogaz kullanımı açısından ise dünyada ikinci sıradadır. Ancak, otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından Türkiye dünya lideri konumundadır” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat ARVAS, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı ve bereketli olmasını diledi.