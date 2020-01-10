Abdulahat Arvas'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Milletvekili Arvas, yayımladığı mesajda, "Van'da görev yapan kıymetli basın mensuplarımızın özverili çalışmaları, bu özel günün anlam ve önemini daha da artırmaktadır. Bilgi, beceri, cesaret ve fedakârlık isteyen gazetecilik, her daim toplum hayatının vazgeçilemez bir unsuru olmuştur. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, gece gündüz demeden karşılaştıkları tüm sıkıntılara göğüs gererek kamu görevini ifa etmeye çalışan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.