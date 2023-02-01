İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Van’ın Saray ilçe merkezine yiyecek aramak için inen kurt cep telefonuyla görüntülendi.

Van'ın Saray ilçe merkezine yiyecek aramak için inen kurt cep telefonuyla görüntülendi.


Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, gece saatlerinde ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde Van Büyükşehir Belediyesine ait şantiyeye kadar inen kurt, burada görevli personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre etrafta dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu.

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