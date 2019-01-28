Aç kalan tilki, kedilerin yemeğine ortak oldu

Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan bir tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bırakılan yemeği kedilerle birlikte usluca yemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesislerine yakın bir noktada bulunun bir akaryakıt istasyonuna her akşam misafir olan tilki, karnını doyurduktan sonra kayıplara karışıyor. Havanın kararmasıyla birlikte istasyona çalışanları tarafından kediler için bırakılan yemeğe gelen tilki, evcil hayvanlarla birlikte karnını doyuruyor.

İstasyon çalışanları, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kediler için her gün düzenli olarak belirledikleri bir noktaya yemek bıraktıklarını belirterek, “Yiyecek bulamayan tilki de kediler için bıraktığımız yemeği yiyor. Kedilerle birlikte usulca karnını doyuran tilki, daha sonra kayıplara karışıyor” dediler.

Yakıt almaya gelen müşteriler ise gördükleri durum karşısında çok şaşırdıklarını söylediler.