İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalan tilki, kedilerin yemeğine ortak oldu

Van’ın Başkale ilçesinde aç kalan bir tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bırakılan yemeği kedilerle birlikte usluca yemesi, görenleri hayrete düşürüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde aç kalan bir tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından bırakılan yemeği kedilerle birlikte usluca yemesi, görenleri hayrete düşürüyor.


Van-Hakkari karayolu üzerindeki Ova Dinlenme Tesislerine yakın bir noktada bulunun bir akaryakıt istasyonuna her akşam misafir olan tilki, karnını doyurduktan sonra kayıplara karışıyor. Havanın kararmasıyla birlikte istasyona çalışanları tarafından kediler için bırakılan yemeğe gelen tilki, evcil hayvanlarla birlikte karnını doyuruyor.


İstasyon çalışanları, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kediler için her gün düzenli olarak belirledikleri bir noktaya yemek bıraktıklarını belirterek, “Yiyecek bulamayan tilki de kediler için bıraktığımız yemeği yiyor. Kedilerle birlikte usulca karnını doyuran tilki, daha sonra kayıplara karışıyor” dediler.


Yakıt almaya gelen müşteriler ise gördükleri durum karşısında çok şaşırdıklarını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.