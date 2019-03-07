Açlıktan değil, araçların çarpması soncu ölüyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte aç kalan kuşlar, yem bulmak için indikleri yolda araçların çarpması sonucu telef oluyor.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışından insanlar kadar yaban hayvanları da etkileniyor. Kar yağışı ile birlikte dağların beyaza bürünmesi sonucu aç kalan kuşlar, yem bulma çabasıyla trafiğin yoğun olduğu ana yollara iniyor. Gruplar halinde yola inen kuşların bir kısmı araçlara çarparak telef oluyor. Bazı vatandaşlar, açlıktan ölmemek için yola inen kuşların maalesef araçların çarpmasıyla telef olduğunu söyledi. Sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyen vatandaşlar, kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını istedi.

Kar yağışı ile birlikte Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik bölgelerinde kuşlar ve yaban hayvanlar için yem takviyesinde bulundu.