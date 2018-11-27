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Aday Adayı Ateş'ten Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifine ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan’ı ziyaret etti.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan'ı ziyaret etti.


Ziyarette aday adaylığı hakkında bilgi veren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Alpaslan ile görüş alışverişinde bulundu. Van ile ilgili görüşlerini paylaşan Ateş, nasip olması durumunda güçlü ve yeni bir Van için hazır olduğunu belirterek, mevcut sorunların çözümünün yanı sıra güçlü yatırımların en kısa sürede Van'a kazandırılması için tüm gayreti ile çalışacağını kaydetti.


Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ateş'e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diledi.

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