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Adilcevaz'da muhteşem gündoğumu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde güneyin doğuşu doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde güneyin doğuşu doyumsuz manzaralar oluşturdu.


Adilcevaz ilçesinde sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşu doyumsuz ve kartpostallık manzara oluşturdu. Son zamanlarda hava sıcaklığının düşmesiyle ve günlerin kısalmasıyla birlikte dağların ardından doğan güneşin parlak kızılığı, Van Gölü'nün mavisine yansımasıyla birlikte muhteşem bir renk cümbüşüne sebep oldu. Yoldan geçen bazı yolcular ve vatandaşlar gördükleri manzaraya doya doya bakarak fotoğraf çekti.

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