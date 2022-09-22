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Adır Adası'ndaki yangın bugün tekrar başladı

Van Gölü’nün yüz ölçümü bakımından en büyük adası olan Adır Adası’nda dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ilk müdahalesinin ardından bugün tekrar başladı.

Van Gölü'nün yüz ölçümü bakımından en büyük adası olan Adır Adası'nda dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, ilk müdahalesinin ardından bugün tekrar başladı.



Dün öğle saatlerinde Ada'da dumanların yükseldiğini gören balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesiyle Adır Adası'na giderek yangına müdahale etmeye çalıştı. Ardından Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Dün ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bugün rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Öğle saatlerinde başlayan yangının ardından Ada'yı tamamen dumanlar sardı. Adır Adası'ndaki yangın bir balıkçının cep telefonu tarafından kaydedildi.

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