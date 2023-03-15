Adıyaman'da depremde sitesi yıkılan müteahhit İran'a kaçarken yakalandı

Adıyaman'da yaptığı site depremde yıkılan müteahhit İran'a kaçmak isterken Van'da yakalandı.

Kahramanmaraşlı merkezli depremde Adıyaman'da sitesi yıkılan ve ‘taksirle adam öldürme ve yaralamaya neden olan' suçundan aranması bulunan S.T. isimli şahıs, 14 Mart günü İran'a çıkış yapmak için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.