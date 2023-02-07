Adıyaman'da enkazdan çıkarılan anne ve bebeği tedavi için Van'a getirildi

Adıyaman'da meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan anne Ayşe Temel Göçeroğlu ve 24 aylık bebeği Doğa Göçeroğlu tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde şu ana kadar 4 bin 544 kişi hayatını kaybederken 26 bin 721 vatandaş yaralandı. Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirden hissedildi. Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor.

Adıyaman'da meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında yaralı çıkarılan anne Göçeroğlu ve 24 aylık bebek tedavileri için Van'a gönderildi. İlk olarak yaralı bebek özel araçla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek daha sonra ise anne Göçeroğlu ambulansla getirildi. Burada müdahaleleri yapılan anne ve bebeğin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.