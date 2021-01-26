Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Van Gölü Havzası

VAN (İHA) – Üç farklı ülkeden Van'a gelen adrenalin tutkunları, tırmandıkları Artos Dağı'nın zirvesinde Van Gölü'ne karşı kayak ve yamaç paraşütü yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan yabancı turistler, kayak yaparken kaydettikleri görüntülerle adeta nefes kesti. Tarihi İpek Yolu'nda gezintiye çıkan ve bu güzergahta ilginç videolar çeken gezgin ve dağcı grubu, Türkiye'deki seyahatleri devam ediyor.

Durakları bu kez Van oldu

Dağcı turistlerin bu kez durağı, İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Van oldu. 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine büyük zorluklarla tırman gezgin ve dağcılar, ardından Van Gölü manzarasına karşı kayak ve yamaç paraşütü yaparak anın tadını çıkardı. Kayak ve ardından yaptıkları yamaç paraşütü sırasında turistlerin çektiği görüntüler ise hayran bıraktı.

Fransa, İsviçre ve Belçika'dan geldiler

İHA muhabirine konuşan Fransız turist Antoine Crétinon, Türkiye'de yaşanan soğuk hava dalgasından faydalandıklarını belirtti. Van Gölü Havza'nın kayak olanaklarına elverişli olduğunu ifade eden Crétinon, kış günü güzel bir manzarada kayak yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Crétinon, kedisiyle birlikte Fransa'dan ‘Instants Suspendus' Instagram grubundan Lucie Ginet, ‘Regalobus' grubundan Belçikalı Clarisse Bauwens ve İsviçreli Jules Dutour'nun eşlik ettiğini kaydetti.