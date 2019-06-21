AFAD'dan öğretmenlere hayat kurtarma eğitimi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında, 27 öğretmene teorik eğitimin yanı sıra KBRN, arama kurtarma, malzeme-araç tanıtımı ve kullanımı, çadır kurulumu, ilkyardım, doğada arama kurtarma ve malzemelerinin tanıtımı, kuleden iniş-çıkış uygulamaları ve tatbikat konularında eğitimler verildi. Teorik eğitimlerin ardından gönüllü olan 27 öğretmen, uzman ekipler tarafından uygulamalı eğitimlere tabi tutuldu. Daha sonra uzman ekipler eşliğinde deprem tatbikatı gerçekleştiren öğretmenler, olası bir depremde alınması gereken tedbirler, alan taraması, yaralı kurtarma eğitimi aldı. Eğitimleri başarılı ile tamamlayan öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Toy, olası afetlere karşı arama kurtarma eğitimleri alan öğretmen sayısının daha çok olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Bu candan ve güvenli ekibi görünce doğrusu rahatlıyoruz. Bu eğitimleri alan öğretmenlerimizin sayısının çoğalmasını arzu ediyoruz. Teoride öğrendiklerimizi, uygulamada hayata geçirdiğimizde bu eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu işte emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Van İl Afet Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise, bu önemli eğitime gönüllü katılan 27 öğretmene teşekkürlerini dile getirdi. Jeolojik olarak Türkiye'nin yüzde 92'sinin deprem riski altında olduğunu ifade eden Uçar, “Van ili de deprem kuşağında olan bir il. Depremler bizim en korkulu rüyamızdır. Çok yakın geçmişte yaşadığımız Van depremi bunun en belirgin örneğidir. Bu anlamda bizim çok eğitimli olmamız, depreme her an hazırlıklı olmamız gerekir. Bir farkındalık oluşturmamız lazım. Biz AFAD İl Müdürlüğü olarak birçok alanda bu yönde eğitimlerimizi rutin olarak veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıklar tarafından bu işin ele alınmasının güzel bir çalışma olduğuna vurgu yapan Uçar, “Çocuklarımıza bunu aktarma konusunda siz öğretmenlerin rolü çok yüksektir. Bunun için bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bizler il müdürlüğü olarak toplumun geneline, ilçelere yönelik planlamalar yapmayı arzu ediyoruz. Bu programların bununla sınırlı kalmaması, bunun devam etmesini diliyoruz. Bütün alanlarda, vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi bu işe dahil ederek, deprem bilincini canlı tutmayı amaçlamalıyız. Bu vesileyle bu yaz tatilinde kendilerini bu işe adayan tüm öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2011 yılında yaşanan depremlerde toplum olarak büyük acılar yaşadıklarını hatırlatan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de, Van depreminde öğretmenlerin bütün sevk ve idare gibi aşamalarda canla başla görev aldıklarını söyledi. Kriz öncelerinde bu tür eğitimlerin alınmasının önemine değinen Ceylani, “Önceden alınan tedbirler ve donanımlar son derece önemli. Van depreminde bunun örneğini gördük. Olası depremler öncesi alınan eğitimlerin yaygınlaşması önemli. Öğretmenlerimizin bu eğitimleri yayması, bu sürece daha fazla katılım sağlamasına vesile olmalarını temenni ediyorum. Van depreminde birçok öğretmenimiz hayatını kaybetti. Bunun acısını hala yaşıyoruz. Bütün okullarımızdaki öğretmenlerimizin bu eğitimi almalarını arzu ediyor, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi.

Öte yandan bu eğitim ile oluşturulan ‘Van Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi'nin Van AFAD işbirliği doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.