AFAD'ın hayat kurtaran köpeği ‘Pasha' başarıya doymuyor

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve arama kurtarma vakalarında hayat kurtaran ‘Pasha' isimli golden cinsi köpek başarıdan başarıya koşuyor.

AFAD bünyesinde görevli köpek eğitmeni Niyazi Özbek'in yetiştirdiği ‘Pasha' isimli köpek, “Köpekli Arama Timleri Sınavında” Türkiye üçüncülüğü başarısı elde etti. AFAD Van Müdürlüğü tarafından kurulan Köpek Eğitim Merkezinde köpek eğitmenliği yapan Niyazi Özbek, canlı arama köpeği Pasha ile başarısını taçlandırıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sertifikalı iki köpeğinden biri olan Pasha, köpek eğitmeni Özbek tarafından meydana gelebilecek deprem, göçük ve çığ gibi olaylarda hızlı ve yerinde müdahale etmek için eğitiliyor.

İHA muhabirine konuşan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, köpek eğitim merkezlerinde eğittikleri köpeklerin Van depremi, Siirt maden ocağı göçüğü ve Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'i bulma gibi olay ve afetlerde etkin rol aldıklarını belirtti. Ölen ‘Naz' isimli köpeklerinin Van depreminde enkaz altında kalan dört canlıyı tespit ettiğini, Naz'ın yavrusu Şila ile Siirt'teki maden göçüğünde 2 kadavra bulduklarını anımsatan Müdür Uçar, başarılarına Pasha ile devam edeceklerini söyledi. Uçar, “Pasha isimli köpeğimiz bu yıl Afyonkarahisar'da yapılan AFAD il müdürlükleri ve jandarma köpekleri arasında üçüncülük elde etti. Bu anlamda köpeklerimiz çok başarılıdır. Şu an eğitmen arkadaşlarımızın eğitmeye çalıştığı ‘Köpük' isimli 3 aylık yavru köpeğimiz var. Köpük'ü de canlı hedeflerde ve kayıp vakalarında kullanmak için yetiştiriyoruz” dedi.

“Köpek yetiştirme konusunda iddialıyız”

2019 yılında yapılacak sınavlarda eğittikleri köpeklerin birincilik ve ikincilikle döneceğini beklediklerini dile getiren Uçar, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sertifikalı tek köpek Van AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde var. Sertifikalı olmayan köpekler resmi arama ve kurtarma faaliyetlilerinde katılamamaktadır. Köpeklerimiz eğitim alanında arkadaşlarımız tarafından eğitiliyorlar. Bütün bakımları, eğitimleri ve sağlık kontrolleri burada yapılıyor. Köpek yetiştirme konusunda iddialıyız. 2019 yılında yapılacak sınavlarda köpeklerimizin birincilik ve ikinciliği almasını bekliyoruz” diye konuştu.

Hayat kurtaran köpekler yetiştiriyor

Yaklaşık 20 yıldır köpek eğittiğini ifade eden köpek eğitmeni Niyazi Özbek ise, 2000 yılında Konya'da bir apartmanda meydana gelen göçük sırasında 4 yaşındaki bir kızın enkaz altında kaldığını hatırlattı. O gün yetiştirdiği köpekle kız çocuğunu canlı bir şekilde kurtardıklarını dile getiren Özbek, bu olaydan sonra köpek yetiştirmenin bir sevdaya dönüştüğünü söyledi.

“Başarımızı daha da üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz”

Köpekleri daha 6 aylık yavruyken eğitmeye başladıklarını belirten Özbek, “Pasha'nın kondisyonunu sürekli yüksek ve formda tutmaya çalışıyoruz. Bu yıl Afyonkarahisar'da yapılan sınavda Türkiye üçüncüsü olduk. Bu başarımızı daha da üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Olası bir afet sırasında en kısa sürede enkaz altında kalan kişiyi bulmamız gerekiyor. Bu konuda saniyelerle yarışıyoruz ve saniyeler bizler için çok önemlidir. Pasha'da olası bir afette hemen bize cevap verebilecek bir köpektir” şeklinde konuştu.

“Köpeklerimizin sayılarını artırmaya çalışıyoruz”

Hayat kurtaran canlı arama köpeklerinin sayılarını artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ve olası bir afet sırasında vatandaşları hızlı bir şekilde kurtarmada köpeklerin etkin bir rol oynağına dikkat çeken Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede kayıp vakaları ve seller oluyor. Diğer taraftan çığ ve deprem en büyük sıkıntılarımızdandır. Bizlerde bu afetlerde vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarabilmek için çalışıyoruz. 2011 yılında Naz isimli bir köpeğim vardı. O köpekle 4 kişinin hayatını kurtardık. O insanları zamanla yarışarak enkaz altında çıkardık. O başarı şimdiki çalışmalarımız için bize şevk veriyor. Köpeğimiz Türkiye üçüncüsü ve biz bunu daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Köpeklerimizin sayılarını artırmaya çalışıyoruz.”

Eğitmen Özbek, bir insanın hayatını yetiştirdiği köpekle kurtarmanın kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel bir duygu olduğunu da sözlerine ekledi.