AFAD'tan keçi kurtarma operasyonu

Van’ın Çatak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın Çatak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çatlak ilçesi Korulu Mahallesi'ne bağlı Yukarı Çam mezrasında meydana geldi. Kırsal dağlık arazide 3 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. AFAD Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği personellerinin yürütmüş oldukları titiz çalışma sonunda dağlık arazide mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.