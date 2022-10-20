İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AFAD'tan keçi kurtarma operasyonu

Van’ın Çatak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çatlak ilçesi Korulu Mahallesi'ne bağlı Yukarı Çam mezrasında meydana geldi. Kırsal dağlık arazide 3 keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. AFAD Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği personellerinin yürütmüş oldukları titiz çalışma sonunda dağlık arazide mahsur kalan keçiler kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.