Afyonkarahisarlı hasta Van'da sağlığına kavuştu

Afyonkarahisar'da glomus tümörüne yakalanan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Afyonkarahisar'da yaşayan Veli Çengelci (43) isimli vatandaş, gittiği hastanede boynunda glomus tümörünün olduğunu öğrendi. Ankara başta olmak üzere birçok ildeki hastanelerle iletişime geçen Çengelci, istediği sonucu alamayınca sosyal medya üzerinden arayışa geçti. Sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel'e ulaşan Çengelci, ameliyat olmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta önce Van'a gelen Çengelci, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Afyonkarahisar'dan gelen hastanın aynı gün ameliyata alındığını ifade ederek, “Çok zor bir tümörü vardı. Ben ameliyat yaparken de kameraya çektim. İyi ki buraya geldi dedim. Bunu daha önce ameliyat yapmayan biri yapsa sıkıntı yaşarlardı. Çünkü boyun yapısından dolayı arterleri çok derindeydi ve tümörde arterlerin arasında olduğu için müdahale şansı zor bir yerdeydi. Ama Allah'a şükür hiçbir komplikasyon gelişmeden ameliyatımız yaptık ve yarın da taburcu ediyoruz” dedi.

Afyonkarahisar'da tanı konulduktan sonra Ankara başta olmak üzere birçok ilde arayışa geçtiğini aktaran Veli Çengelci isimli hasta ise “Tanı konulduktan sonra araştırmalara başladım. Ankara'ya gittim, orada hastalığın risklerinden bahsedildi. Tat alma, koku alma ve ses kısıklığı olabileceği söylendi. Daha sonra sosyal medya üzerinden Halil Hocamızın hastalarına ulaştım. Bunun yanında 2020 yılında Halil Hocamızın kalp damar cerrahisi olarak ödül aldığını gördüm. Bu bana cesaret verdi. Van'a geldim ve Halil Hocayla konuştum. Bana güven verdi. Zaten Türkiye'de en çok bu ameliyatı yapan kişi 40 tane yapmış, dünya literatüründe de 80 taneymiş. Halil Hocam ise sadece kendisi 250 tane ameliyat yapmış. Bunları duyunca ameliyat oldum” ifadelerine yer verdi.

Van'ı duyan herkesin ‘Ne alaka Van?” diye sorduklarını belirten Çengelci, “Kesinlikle kimse çekinmesin. Van güzel bir şehir ve halkı da misafirperver, ulaşımı da rahat. Şahdamarı veya glomus tümörü ile alakalı ameliyat olmayı düşünen kişilere Halil Hocamı tavsiye ediyorum. Olmasalar bile Halil Hocamızın fikrini alsınlar. Zaten gördükleri zamanda ikna olacaklarından eminim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir şeyim yok. En korkum ses telimin gitmesiydi ama onda da bir şey yok. Halil Hocama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.