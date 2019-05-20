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Ağaca takılan kuş, itfaiye tarafından kurtarıldı

Van’da ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Baçıvan Mahallesinde ayakları ağaca takılı kalan Sığırcık kuşun çırpındığını fark vatandaşlar itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımıyla kuşa ulaştı. Kuşu ağaçtan kurtaran itfaiye eri, daha sonra tekrardan doğal ortama bıraktı.

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