Ağaçlık bölgede korkutan yangın

Van'ın Edremit ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nin Gölkaşı bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 50 dönüm ağaçlık arazide çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ettiği itfaiyenin Edremit ve Gevaş ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.