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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde 6 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde 6 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bağlı Yenimahallede bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşlar sonunda Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İlçe Gurup Amirliği ekiplerine bilgi verdiler. Kısa sürede olay yerine ekipler, ağaçtaki kediyi kurtararak sahibine teslim ettiler.

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