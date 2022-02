AGD'den Müslümanlara birlik çağrısı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yapılan baskı ve zulümlere artık sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Hindistan'da Müslümanlara karşı yapılan baskı ve zulümlere karşı basın açıklaması yapan AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz; barışın, kardeşliğin, adaletin yegane kaynağının İslam olduğunu vurguladı. İnsanlığın ancak İslam ile huzur bulacağını dile getiren Gündüz, “Müslümanlar kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, putperest ve menfaatperest odaklar İslam'ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Otoritelerinin sarsılmaması, menfaatlerinin yok olmaması ve köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi mubah saymışlardır” dedi.

Nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan'da, Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri, kamuoyuyla paylaşmak üzere bir araya geldiklerinin altını çizen Gündüz, "Yıllarca İngiliz sömürgesine maruz kalan Hint coğrafyası, İngilizler çekilse de zulüm zihniyetini devam ettiren, hatta şiddetini artıran yönetimler tarafından idare edilmiştir. 1947'de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürüne el uzatma, mallarını gasp etme, canlarına kastetme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleri ile kıskaca almışlardır. Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan'ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortada iken hiçbir şey yokmuş gibi durmanın insanlıktan çıkmak anlamına geldiğini belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Arakan'da, Keşmir'de yaşanan soykırımların baş faili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati, Müslümanlar hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir. Kendi değerlerini savunmayanlar, adaleti ayağa kaldırmayanlar, Müslümanların izzet ve şerefini göz ardı edenler, İslam Birliği için çalışmayanlar, Yeni Bir Dünya idealine inanmayanlar elbet ahirette hesap vereceklerdir. Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan'da ki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan'daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarf etmeleridir. Anadolu Gençlik Derneği olarak; İslam Birliği tesis edilmeden ve yeni bir dünya kurulmadan zulümlerin bitmeyeceğini bir defa daha ifade ediyor, İslam ülke yöneticilerini ve Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”