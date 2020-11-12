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Ağıla giren köpekler 30 koyunu telef etti

Van’ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler 30 koyunu telef etti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde ağıla giren başıboş köpekler 30 koyunu telef etti.


İlçeye bağlı Koçovası Mahallesi'nde yaşayan Barış Gülmez'e ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki koyunlara saldırdı. Köpekler hayvanlardan 30'unu telef ederken, 20'sini de yaraladı. Başıboş köpeklerin sürekli hayvanlara saldırdığını ifade eden Gülmez, “Vatandaşlar köpeklerini getirip yol üzerine bırakıyor. Sahipsiz kalan köpekler mahallemize geliyor. Dün gece hayvanları ağıla koyduktan sonra köpekler içeri girmiş ve 30 koyunumu telef etmiş. Ayrıca 20 koyunu da yaralamış” dedi.

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