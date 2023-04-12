Ağıldaki keçileri telef eden ayı, arı kovanlarını da parçaladı

Van'ın Çatak ilçesinde aç kalarak yerleşim alanına inen ayı, girdiği ağıldaki keçileri telef ederken, arı kovanlarını ise parçaladı.

Alınan bilgilere göre olay, Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dalbastı Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda yiyecek bulayarak yerleşim yerine kadar inen ayı, ağıldaki keçi ve oğlakları telef ederken arı kovanlarını da parçaladı.

Mağdur vatandaş Tayfur Örek, Dalbastı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Hem arılarımız hem de keçilerimiz var. Ayı köyümüze inerek arılarımızı ve ağıldaki keçilerimize saldırdı. 25-30 adet arı kovanına zarar vermiş. 27 tane keçi ve 7 tane de oğlak telef etmiş” dedi.

Ayının ağılının damından delik açarak girdiğini belirten Sabri Bayık ise

“Sabaha karşı köyün aşağısında 30 tane arı kovanını parçalayarak telef ediyor. Daha sonra köyün içine gelerek ağılımızın kapısı demir olduğu için giremeyince damda delik açıp öyle girmiş. 11 keçi ve 7 oğlağı telef etmiş. Daha sonra yukarıda bulunan başka bir ahıra gidip 7 keçi ve 6 oğlak öldürmüş. Son olarak da başka bir ağıla kapıyı kırarak içeri girdiği sırada hayvanlar ormana kaçarak dağılıyor” ifadelerini kullandı.