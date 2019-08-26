Ağrı Dağı'na tırmanan Vanlı dağcılar tipi ve fırtınaya yakalandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında çıktıkları Ağrı Dağı'nda tipi ve fırtınaya yakalandı. Vanlı dağcılar, Ağrı Dağı'ndan inişe geçtikleri sırada gruptan kopan ve kaybolan İranlı dağcıyı kurtardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, “Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın” bilinciyle 5 il 25 zirve etkinliği kapsamında 9 kişilik bir ekiple Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dönüş sırasında tipi ve fırtınaya yakalanan dağcılar, zirvede 3 saat mahsur kaldı. Ağrı Dağı'ndan inişe geçtikleri sırada gruptan kopan ve kaybolan İranlı dağcıyı kurtardılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Van Gölü koruma kanunu mutlaka olmalı bilinciyle yola çıktığımız 5 ilde 25 zirve kapsamında yer alan 13. zirvemiz Türkiye'nin çatısı ve en yüksek dağı olan Ağrı Dağı zirvesine çıkarak bir kez daha bu mesajımızı verdik. Van Gölü Allah'tan bize en güzel armağan, atalarımızdan bize en güzel miras ve çocuklarınızın bizdeki emanetidir. Van Gölü'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Van Gölü'nü kirletenler birinci sırada atıklarını arıtmadan göle bırakanlar belediyeler, kamu kuruluşlarıdır. İkincisi pikniğe giden çöpünü geri getiremeyen tembel vatandaşlar. Lütfen Van Gölü hep beraber koruyalım” dedi.

“Ağırı soğuk ve tipi GPS ve telefonlarımızı dondurdu”

Üç günlük Ağrı Dağı zirve yolculuğunda iki kamp yapıp 13 saat zirve tırmanışı yaptıklarını ifade eden Demez, “Zirve yaptığımız sabahın erken saatlerinde hava çok sisliydi. Zirveye vardığımızda çok sert bir rüzgar, tipi ve kar yağışı başladı. Göz gözü göremeyecek durumdaydı. Flamalarımızı açarak bir iki fotoğraf çektikten sonra inişe geçtik. Aşırı soğuktan dolayı GPS ve telefonlarımız dondu ve devre dışı kaldı. Uzun bir süre zirvede kalmak zorunda kaldık. 3 saat boyunca zirvede kaldık ve cihazlarımızı elbisemizin içinde ısıtarak tekrar devreye soktuk. Bu da bize 2-2,5 saate mal oldu. Zor anlar yaşadık. Çünkü gerçekten Ağrı Dağı zirvesinde tipiye, kara, fırtınaya yakalanmak çok zor” dedi.

“Grubundan ayrılarak kaybolan İranlı dağcıyı kurtardık”

İnişe geçtikleri sıra gurubundan ayrılan İranlı dağcıyı bulduklarını ifade eden Demez, “İranlı dağcıyı beraberimizde kamp alanına kadar indirdik. Eğer bulunmamış olsaydı kurtulma şansı asla olmazdı. Çünkü Ağrı Dağı'nın şakası yok. Daha doğrusu doğaya kural konulmaz. Ancak insanoğlu doğanın kurallarına uymak zorunda. Doğaya kural koymaya kalktığı an bedel öder. Biz bu bilinçle doğaya çıkıyoruz, doğaya kural koymadan tamamıyla doğanın kuralına uyarak hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

Zor bir tırmanış olduğunu ifade eden Demez, “Zor bir tırmanış oldu. Ama çok meşakkatli de olsa mutluyduk. Vereceğimiz mesaj çok önemliydi. Çünkü Türkiye'nin en yüksek dağı, çatısı durumunda olan Ağrı Dağı'nda Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın bir ile yola çıktığımız bu mesajı halka vermek bu bilinçle hareket etmek gerçekten çok güzel. Vadi Doğa Spor Kulübü olarak 9 kişilik bir ekiple yola çıktık. Ekibimiz çok sağlamdır tecrübelidir. Bilgi birikime sahip. Şayet bilgi birikime sahip olmamış olan bir ekip olsaydı Ağrı Dağın zirvesinde saatte 50-60 kilometre hızla esen ve buzdan bir parça olarak insan vücudunu jilet gibi kesen ve kapkaranlık, göz gözü görmeyecek bir alanda kurtulma şansımız gerçekten yoktu. Ekibimiz başarılıydı ve sağ salim kampa döndük. Çok şükür güzel bir mesaj oldu diye düşünüyoruz. Ekibini canı gönül den kutluyorum” şeklinde konuştu.